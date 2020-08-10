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За попередніми даними ЦВК Білорусі, Олександр Лукашенко лідирує з 81%.
Новину передає «Преса України».
Народний депутат від президентської фракції «Слуга народу» Євген Шевченко привітав Олександра Лукашенка з перемогою на виборах президента Білорусі. На своїй стоірні у соцмережі нардеп також подякував Лукашенку за «душевне ставлення до України».
«Олександр Григорович, вітаю вас з перемогою на виборах президента Республіки Білорусь. Вірю в поглиблення українсько-білоруської дружби! Дякую Вам за душевне ставлення до України!» - йдеться у повідомленні.
До слова, Центральна виборча комісія Білорусі представила дані результатів президентських виборів. Наразі лідирує чинний президент Олександр Лукашенко з 81%.
08:05: Депутат «Слуги народу» привітав Лукашенка з перемогою на виборах
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