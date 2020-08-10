Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • В Україні знову зросла кількість хворих на коронавірус
  • Харків у «червоній зоні» - Кернес пообіцяв не зупиняти транспорт
  • Антирекорд в Україні – Плюс 1318 нових хворих на COVID-19

Депутат «Слуги народу» привітав Лукашенка з перемогою на виборах

Аня Мартинюк 10 серпня 2020, 08:05
Версія для друку
Депутат «Слуги народу» привітав Лукашенка з перемогою на виборах

За попередніми даними ЦВК Білорусі, Олександр Лукашенко лідирує з 81%. 

Новину передає «Преса України».

Народний депутат від президентської фракції «Слуга народу» Євген Шевченко привітав Олександра Лукашенка з перемогою на виборах президента Білорусі. На своїй стоірні у соцмережі нардеп також подякував Лукашенку за «душевне ставлення до України».

«Олександр Григорович, вітаю вас з перемогою на виборах президента Республіки Білорусь. Вірю в поглиблення українсько-білоруської дружби! Дякую Вам за душевне ставлення до України!» - йдеться у повідомленні.

До слова, Центральна виборча комісія Білорусі представила дані результатів президентських виборів. Наразі лідирує чинний президент Олександр Лукашенко з 81%.

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції