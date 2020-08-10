У Бейруті в результаті вибуху загинув українець

Депутат «Слуги народу» привітав Лукашенка з перемогою на виборах 08:05
Депутати Порошенка зазіхають на базові права українців – письменник 13:41
Вчені пояснили, чому COVID-19 змушує людей втрачати нюх 12:43
Зеленський розпорядився мобілізувати сили для уникнення другої хвилі COVID-19 12:21
Масового тестування вчителів на COVID-19 не буде – Степанов 11:46
Європейська бізнес-асоціація закликала не піднімати мінімалку українцям 11:15
В Україні знову зросла кількість хворих на коронавірус 09:20
Через коронавірус касові збори в кінотеатрах України впали в 10 разів 08:48
Харків у «червоній зоні» - Кернес пообіцяв не зупиняти транспорт 14:38
В Україні вперше зробили трансплантацію підшлункової залози 11:02
Жертвою став 32-річний Вільям Азар.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що в результаті потужного вибуху у порту Бейруту загинув 32-річний українець. Раніше зазначалось, що українців серед жертв вибуху, який мав місце 4 серпня, немає.
Посол України в Лівані Ігор Осташ уточнив, що загинув Вільям Азар.
«Молодий перспективний економіст вийшов з офісу компанії KPMG, щоб поїхати додому… Страшний вибух забрав життя громадянина України Вільяма Азара», – зазначив він у соцмережі.
Мати чоловіка уже повідомлена про загибель сина. Відомо, що вона живе у Києві. Нагадаємо, кількість загиблих у Бейруті зросла до 220 осіб. Ще 110 людей вважаються зниклими безвісти.
08:05: Депутат «Слуги народу» привітав Лукашенка з перемогою на виборах
13:41: Депутати Порошенка зазіхають на базові права українців – письменник
12:43: Вчені пояснили, чому COVID-19 змушує людей втрачати нюх
12:21: Зеленський розпорядився мобілізувати сили для уникнення другої хвилі COVID-19
11:46: Масового тестування вчителів на COVID-19 не буде – Степанов
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.