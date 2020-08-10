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У Бейруті в результаті вибуху загинув українець

Аня Мартинюк 10 серпня 2020, 07:29
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У Бейруті в результаті вибуху загинув українець

Жертвою став 32-річний Вільям Азар.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що в результаті потужного вибуху у порту Бейруту загинув 32-річний українець. Раніше зазначалось, що українців серед жертв вибуху, який мав місце 4 серпня, немає.   

Посол України в Лівані Ігор Осташ уточнив, що загинув Вільям Азар.

«Молодий перспективний економіст вийшов з офісу компанії KPMG, щоб поїхати додому… Страшний вибух забрав життя громадянина України Вільяма Азара», – зазначив він у соцмережі. 

Мати чоловіка уже повідомлена про загибель сина. Відомо, що вона живе у Києві. Нагадаємо, кількість загиблих у Бейруті зросла до 220 осіб. Ще 110 людей вважаються зниклими безвісти.

 

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