Бейрут продовжує боротися з наслідками вибуху

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На місці вибуху працюють рятувальники. Продовжується розбір завалів.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 8 серпня, стало відомо, що в результаті вибуху у Бейруті загинули понад 150 людей, тисячі травмовані та чверті мільйона людей залишилися без даху над головою.
Нагадаємо, влада Лівану заявила, що 2750 тонн промислової хімічної аміачної селітри зберігалися протягом шести років у порту Бейруту без заходів безпеки. Цей запас вибухнув 4 серпня після виникнення пожежі.
До слова, Україна раніше висловила готовність направити допомогу Лівану.
13:41: Депутати Порошенка зазіхають на базові права українців – письменник
12:43: Вчені пояснили, чому COVID-19 змушує людей втрачати нюх
12:21: Зеленський розпорядився мобілізувати сили для уникнення другої хвилі COVID-19
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