Депутати Порошенка зазіхають на базові права українців – письменник

Аня Мартинюк 08 серпня 2020, 13:41

Депутати Порошенка запропонували тюремне ув'язнення за «публічне заперечення суверенітету України». На це відреагував український письменник Анатолій Улянов.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 8 серпня, український письменник Анатолій Улянов зазначив на своїй сторінці у соцмережі, що депутати від партії олігарха Петра Порошенка «Європейська солідарність» зареєстрували законопроект, який передбачає тюремне ув'язнення за «публічне заперечення суверенітету України». А саме на термін від трьох до п’яти років.

«Так наші колоніальні еліти в черговий раз атакують свободу слова, намагаючись припинити навіть розмову про те, що українська незалежність носить формальний характер. Дана ініціатива є анти-конституційною, анти-демократичною, зазіхає на базові права і свободи українських громадян, і, в кінцевому підсумку, покликана знищити у зародку визвольну боротьбу українського народу за справжню незалежність», - зазначив Улянов.

Він наголосив, що такі дії передбачають для ініціаторів покарання за 110 статтею Кримінального кодексу України, яку вони хочуть змінити.