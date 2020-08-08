Депутати Порошенка зазіхають на базові права українців – письменник

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Депутати Порошенка запропонували тюремне ув'язнення за «публічне заперечення суверенітету України». На це відреагував український письменник Анатолій Улянов.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 8 серпня, український письменник Анатолій Улянов зазначив на своїй сторінці у соцмережі, що депутати від партії олігарха Петра Порошенка «Європейська солідарність» зареєстрували законопроект, який передбачає тюремне ув'язнення за «публічне заперечення суверенітету України». А саме на термін від трьох до п’яти років.
«Так наші колоніальні еліти в черговий раз атакують свободу слова, намагаючись припинити навіть розмову про те, що українська незалежність носить формальний характер. Дана ініціатива є анти-конституційною, анти-демократичною, зазіхає на базові права і свободи українських громадян, і, в кінцевому підсумку, покликана знищити у зародку визвольну боротьбу українського народу за справжню незалежність», - зазначив Улянов.
Він наголосив, що такі дії передбачають для ініціаторів покарання за 110 статтею Кримінального кодексу України, яку вони хочуть змінити.
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