Усі на море: Траса Одеса - Київ стоїть у заторах

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В сторону Одеси другий день поспіль вишукуються автомобілі.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 8 серпня, стало відомо, що українці вирушили на одеський курорт. Так, траса Одеса – Київ переповнена автомобілями. За словами очевидців, така картина спостерігається другий день поспіль.
У Telegram-каналі "Україна Зараз" представили відео з місця затору. А саме на трасі в сторону Одеси в районі Хаджибейського лиману. На відео видно, що дорога в зворотному напрямку вільна.
Відомо, що затор розтягнувся на цілих 5 кілометрів.
12:43: Вчені пояснили, чому COVID-19 змушує людей втрачати нюх
12:21: Зеленський розпорядився мобілізувати сили для уникнення другої хвилі COVID-19
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