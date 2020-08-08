Усі на море: Траса Одеса - Київ стоїть у заторах

Аня Мартинюк 08 серпня 2020, 13:09

В сторону Одеси другий день поспіль вишукуються автомобілі.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 8 серпня, стало відомо, що українці вирушили на одеський курорт. Так, траса Одеса – Київ переповнена автомобілями. За словами очевидців, така картина спостерігається другий день поспіль.

У Telegram-каналі "Україна Зараз" представили відео з місця затору. А саме на трасі в сторону Одеси в районі Хаджибейського лиману. На відео видно, що дорога в зворотному напрямку вільна.

Відомо, що затор розтягнувся на цілих 5 кілометрів.