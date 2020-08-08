Вчені пояснили, чому COVID-19 змушує людей втрачати нюх 12:43
Зеленський розпорядився мобілізувати сили для уникнення другої хвилі COVID-19 12:21
Масового тестування вчителів на COVID-19 не буде – Степанов 11:46
Європейська бізнес-асоціація закликала не піднімати мінімалку українцям 11:15
В Україні знову зросла кількість хворих на коронавірус 09:20
Через коронавірус касові збори в кінотеатрах України впали в 10 разів 08:48
Харків у «червоній зоні» - Кернес пообіцяв не зупиняти транспорт 14:38
В Україні вперше зробили трансплантацію підшлункової залози 11:02
Третій день поспіль в Україні фіксують рекорд за кількістю хворих на Covid-19 09:20
Повторне дослідження впливу коронавірусу на людину проливає світло на механізми, які призводять до того, що деякі пацієнти з COVID-19 страждають на аносмію або втрату нюху.
Новину передає «Преса України».
Нейрологи з Гарвардської медичної школи очолили групу дослідників, які визначили, які клітини у верхній носовій порожнині, швидше за все, заражені вірусом SARS-CoV-2. У дослідницькій статті, опублікованій у Science Science, зазначено, що коронавірус заражає клітини за допомогою взаємодії між його білком spike (S) та білком ACE2 на клітинах-мішенях.
«На сьогоднішній день дані свідчать про те, що багато людей із COVID-19 втрачають нюх, і більшість (не всі) з них відновляють нюх приблизно за чотири-вісім тижнів», - розповів доктор Сандіп Роберт Датта.
Він зазначив, що якщо вірус дійсно головним чином націлюється ці клітини в носі, то, швидше за все, вони відновляться після того, як інфекція покине організм.
Вчений додав, що нюхові сенсорні нейрони пацієнтів, ймовірно, неушкоджені, але тимчасово робляться нефункціональними, оскільки опорні клітини, які допомагають сенсорним нейронам надсилати сигнали до мозку, стають «ненормальними».
12:43: Вчені пояснили, чому COVID-19 змушує людей втрачати нюх
12:21: Зеленський розпорядився мобілізувати сили для уникнення другої хвилі COVID-19
11:46: Масового тестування вчителів на COVID-19 не буде – Степанов
11:15: Європейська бізнес-асоціація закликала не піднімати мінімалку українцям
09:54: Щеплення від COVID-19 можна робити не всім – професор
09:20: В Україні знову зросла кількість хворих на коронавірус
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.