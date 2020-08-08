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Вчені пояснили, чому COVID-19 змушує людей втрачати нюх

Аня Мартинюк 08 серпня 2020, 12:43
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Вчені пояснили, чому COVID-19 змушує людей втрачати нюх

Повторне дослідження впливу коронавірусу на людину проливає світло на механізми, які призводять до того, що деякі пацієнти з COVID-19 страждають на аносмію або втрату нюху.  

Новину передає «Преса України».

Нейрологи з Гарвардської медичної школи очолили групу дослідників, які визначили, які клітини у верхній носовій порожнині, швидше за все, заражені вірусом SARS-CoV-2. У дослідницькій статті, опублікованій у Science Science, зазначено, що коронавірус  заражає клітини за допомогою взаємодії між його білком spike (S) та білком ACE2 на клітинах-мішенях.

«На сьогоднішній день дані свідчать про те, що багато людей із COVID-19 втрачають нюх, і більшість (не всі) з них відновляють нюх приблизно за чотири-вісім тижнів», - розповів доктор Сандіп Роберт Датта.

Він зазначив, що якщо вірус дійсно головним чином націлюється ці клітини в носі, то, швидше за все, вони відновляться після того, як інфекція покине організм.

Вчений додав, що нюхові сенсорні нейрони пацієнтів, ймовірно, неушкоджені, але тимчасово робляться нефункціональними, оскільки опорні клітини, які допомагають сенсорним нейронам надсилати сигнали до мозку, стають «ненормальними».

  

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