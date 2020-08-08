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Зеленський розпорядився мобілізувати сили для уникнення другої хвилі COVID-19

Аня Мартинюк 08 серпня 2020, 12:21
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Зеленський розпорядився мобілізувати сили для уникнення другої хвилі COVID-19

Медичні заклади та персонал повинні мати усе необхідне в разі другої хвилі COVID-19.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 8 серпня, стало відомо, що президент Володимир Зеленський дав доручення прем’єр-міністру Денису Шмигалю провести комплексну оцінку готовності лікарень для надання допомоги хворим на COVID-19. Також український лідер розпорядився забезпечити лікарні й медиків усім необхідним.

«Україна вміє мобілізуватися, якщо треба. Саме час уряду мобілізувати сили для уникнення другої хвилі коронавірусної інфекції, яка може мати страшні наслідки не лише для економіки, а й для нашого людського капіталу», — заявив президент.

Нагадаємо, станом на 8 серпня в Україні зафіксовано 79 750 випадків захворювання на коронавірус.

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