Зеленський розпорядився мобілізувати сили для уникнення другої хвилі COVID-19

Аня Мартинюк 08 серпня 2020, 12:21

Медичні заклади та персонал повинні мати усе необхідне в разі другої хвилі COVID-19.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 8 серпня, стало відомо, що президент Володимир Зеленський дав доручення прем’єр-міністру Денису Шмигалю провести комплексну оцінку готовності лікарень для надання допомоги хворим на COVID-19. Також український лідер розпорядився забезпечити лікарні й медиків усім необхідним.

«Україна вміє мобілізуватися, якщо треба. Саме час уряду мобілізувати сили для уникнення другої хвилі коронавірусної інфекції, яка може мати страшні наслідки не лише для економіки, а й для нашого людського капіталу», — заявив президент.

Нагадаємо, станом на 8 серпня в Україні зафіксовано 79 750 випадків захворювання на коронавірус.