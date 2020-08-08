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Масового тестування вчителів на COVID-19 не буде – Степанов

Аня Мартинюк 08 серпня 2020, 11:46
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Масового тестування вчителів на COVID-19 не буде – Степанов

У МОЗ не бачать необхідності в такій практиці. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 8 серпня, міністр охорони здоров'я Максим Степанов виступив на суботньому брифінгу. Він заявив, що українські вчителі масово не проходитимуть тестування на коронавірус. За його словами, у МОЗ не бачать потреби у цьому.

«Така функція не передбачена, в цьому немає потреби. Все, що стосується тестування, дуже чітко передбачено нашим законодавством, нормативною базою, наказами МОЗ – хто саме потребує проведення тестів, у яких випадках. Такого розділу щодо проведення тестування вчителів немає», - зазначив він.

Степанов нагадав, що винятком будуть випадки, коли у вчителя є симптоми коронавірусу.  Або ж коли вчитель контактував з людиною з COVID-19. Міністр додав, що керівники шкіл повинні будуть збирати використані маски й передавати їх компанії, яка займатиметься утилізацією відходів.

  

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