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Європейська бізнес-асоціація закликала не піднімати мінімалку українцям

Аня Мартинюк 08 серпня 2020, 11:15
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Європейська бізнес-асоціація закликала не піднімати мінімалку українцям

Стало відомо, чому в асоціації вважають, що ініціатива Володимира Зеленського погана. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 8 серпня, стало відомо, що Європейська бізнес-асоціація не підтримує ідею підвищення мінімальної зарплати в Україні. Як відомо, згідно із новим законопроектом президента Володимира Зеленського, з 1 вересня мінімальна зарплата зросте до 5000 грн. Наразі мінімальна зарплата становить 4723 грн.

У Європейській бізнес-асоціації вважають, що таке рішення президента надасть додатковий податковий тиск на підприємців.

«Асоціація наполягає на неприйнятності законопроекту 3963, якщо не буде знижена максимальна величина бази нарахування ЄСВ для недопущення зростання навантаження на сумлінних платників», - зазначили в повідомленні.

В асоціації також вважають, що зі зростанням мінімалки зросте практика тіньових зарплат.

 

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