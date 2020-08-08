Twitter позначив акаунти провладних ЗМІ

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Щоб користувачі краще орієнтувалися, хто подає їм інформацію.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 8 серпня, стало відомо, що відома соцмережа Twitter почала маркувати акаунти. А саме ті, якими керують офіційні представники влади, підконтрольні державі ЗМІ. Також маркуванню підлягають люди, безпосередньо пов'язані з такими медіа.
Варто зазначити, що помітки видно не лише в профілі облікового запису, а й в твітах та ретвітах. Мітки містять інформацію про країну, з якою пов'язаний обліковий запис.
Відомо, що Twitter позначив облікові записи з 5 країн, які є постійними членами Ради безпеки ООН. Це Китай, Франція, Росія, Велика Британія і США. Очікується, що акаунти з інших країн теж маркуватимуть.
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