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Щеплення від COVID-19 можна робити не всім – професор

Аня Мартинюк 08 серпня 2020, 09:54
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Щеплення від COVID-19 можна робити не всім – професор

Анатолій Альтштейн розповів, кому не варто робити щеплення проти коронавірусу. 

Новину передає «Преса України».

Вірусолог та професор Анатолій Альтштейн попередив, що коли стартує вакцинація від коронавірусу, не всім людям варто її проходити. За його словами, при поганому самопочутті, температурі або алергії не варто робити щеплення.

«Якщо людина знає, що щеплення викликають у неї ускладнення, вона повинна повідомити про це медпрацівникам», - наголосив він.

Також він вважає, що літнім людям не варто боятися вакцинації. Головне, щоб вони не почували себе погано на момент проведення щеплення. Виняток стануть люди з важкими хронічними захворюваннями імунної системи.

 

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