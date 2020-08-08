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В Україні знову зросла кількість хворих на коронавірус

Аня Мартинюк 08 серпня 2020, 09:20
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В Україні знову зросла кількість хворих на коронавірус

Загальна кількість лабораторно підтверджених випадків становить 79 750 людей.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 8 серпня, стало відомо, що за минулу добу кількість хворих на коронавірус в Україні збільшилась на 1489 людей. Про це йдеться на сайті РНБО.

Тепер загальна кількість хворих становить 79 750 людей. З них 1879 осіб померли. За минулу добу було зафіксовано 27 летальних випадків. Пацієнтів, які одужали, зафіксовано не було. За весь період одужали 43 055 пацієнтів.

Найбільше нових виявлених хворих за минулу добу фіксували у Києві – 200, Одеській області – 165, Львівській області – 154.

 

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