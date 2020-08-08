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Через коронавірус касові збори в кінотеатрах України впали в 10 разів

Аня Мартинюк 08 серпня 2020, 08:48
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Через коронавірус касові збори в кінотеатрах України впали в 10 разів

Однак, коронавірус не єдина причина, через яку глядачі не йдуть в кінотеатри.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 8 серпня, стало відомо, що попри роботу кінотеатрів в Україні касові збори впали у десять разів. В перший тиждень з 2 липня кінобізнес не зміг отримати достатній прибуток. 

Як зазначає видання Delo, з 2 по 29 липня 2020 року кінотеатри зібрали 21,7 млн гривень. Всього було продано 229 600 квитків. Це - 9,6% від аналогічного періоду 2019 року. Кінопрокатники наголошують, що карантин не єдина причина низьких зборів. Літом зазвичай спостерігається низька відвідуваність кінотеатрів.

Ще одна причина, через яку люди не йдуть в кінотеатри – брак цікавих фільмів. До слова, в Україні працює більше 200 кінотеатрів.

  

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