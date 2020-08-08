Ціни на огірки в Україні виросли

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За словами аналітиків, огірків не вистачає на ринку, тому ціни продовжують рости.
Новину передає «Преса України».
Аналітики EastFruit повідомили, що ціни на огірки в Україні пішли вгору. За їх словами, тиждень раніше огірки коштували 12-18 грн/кг, або ж $0,44-0,65/кг, то до кінця поточного тижня ціни встановились в діапазоні 13-24 грн/кг, $0,47 -0,87/кг й продовжують рости.
Оператори ринку заявили, що 6 серпня огірки надходили за ціною максимум 20 грн/кг, $0,73/кг. Тим часом покупці наголошують на постійній нестачі огірків.
Фахівці EastFruit розповіли, що місцеві тепличні комбінати постачають дуже обмежені обсяги огірків з огляду на перехідного періоду між сезонами. Поставки огірків з відкритого грунту практично не фіксувалися. Роздрібні мережі заявили, що для виконання плану купуватимуть огірки навіть за вищу ціну.
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