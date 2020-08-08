Ціни на огірки в Україні виросли

Аня Мартинюк 08 серпня 2020, 08:13

За словами аналітиків, огірків не вистачає на ринку, тому ціни продовжують рости.

Новину передає «Преса України».

Аналітики EastFruit повідомили, що ціни на огірки в Україні пішли вгору. За їх словами, тиждень раніше огірки коштували 12-18 грн/кг, або ж $0,44-0,65/кг, то до кінця поточного тижня ціни встановились в діапазоні 13-24 грн/кг, $0,47 -0,87/кг й продовжують рости.

Оператори ринку заявили, що 6 серпня огірки надходили за ціною максимум 20 грн/кг, $0,73/кг. Тим часом покупці наголошують на постійній нестачі огірків.

Фахівці EastFruit розповіли, що місцеві тепличні комбінати постачають дуже обмежені обсяги огірків з огляду на перехідного періоду між сезонами. Поставки огірків з відкритого грунту практично не фіксувалися. Роздрібні мережі заявили, що для виконання плану купуватимуть огірки навіть за вищу ціну.