Україна збільшила золотовалютні резерви

Аня Мартинюк 08 серпня 2020, 07:33

У НБУ заявили, що поточних резервів вистачить Україні для виконання своїх зобов’язань.

Новину передає «Преса України».

У прес-службі НБУ повідомили, що у липні міжнародні резерви України зросли на 1%. Тобто на 287,24 млн доларів. З початку 2020 року міжнародні резерви України виросли на 3,5 млрд доларів. Тобто на 13,8%.

Станом на 1 серпня резерви української держави склали 28,802 млрд доларів.

«Зростання резервів протягом минулого місяця обумовлений перш за все успішним розміщенням урядом єврооблігацій», - розповіли у прес-службі.

У банку наголосили, що обсяг міжнародних резервів покриває 4,9 місяців майбутнього імпорту. Це означає, що Україна може виконати свої зобов’язання і поточні операції уряду і НБУ.