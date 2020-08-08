Україна збільшила золотовалютні резерви

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У НБУ заявили, що поточних резервів вистачить Україні для виконання своїх зобов’язань.
Новину передає «Преса України».
У прес-службі НБУ повідомили, що у липні міжнародні резерви України зросли на 1%. Тобто на 287,24 млн доларів. З початку 2020 року міжнародні резерви України виросли на 3,5 млрд доларів. Тобто на 13,8%.
Станом на 1 серпня резерви української держави склали 28,802 млрд доларів.
«Зростання резервів протягом минулого місяця обумовлений перш за все успішним розміщенням урядом єврооблігацій», - розповіли у прес-службі.
У банку наголосили, що обсяг міжнародних резервів покриває 4,9 місяців майбутнього імпорту. Це означає, що Україна може виконати свої зобов’язання і поточні операції уряду і НБУ.
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