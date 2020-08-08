Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Харків у «червоній зоні» - Кернес пообіцяв не зупиняти транспорт
  • Антирекорд в Україні – Плюс 1318 нових хворих на COVID-19
  • Україна готова допомогти Бейруту

Україна збільшила золотовалютні резерви

Аня Мартинюк 08 серпня 2020, 07:33
Версія для друку
Україна збільшила золотовалютні резерви

У НБУ заявили, що поточних резервів вистачить Україні для виконання своїх зобов’язань. 

Новину передає «Преса України».

 У прес-службі НБУ повідомили, що у липні міжнародні резерви України зросли на 1%. Тобто на 287,24 млн доларів. З початку 2020 року міжнародні резерви України виросли на 3,5 млрд доларів. Тобто на 13,8%.

Станом на 1 серпня резерви української держави склали 28,802 млрд доларів.

«Зростання резервів протягом минулого місяця обумовлений перш за все успішним розміщенням урядом єврооблігацій», - розповіли у прес-службі.

У банку наголосили, що обсяг міжнародних резервів покриває 4,9 місяців майбутнього імпорту. Це означає, що Україна може виконати свої зобов’язання і поточні операції уряду і НБУ.

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції