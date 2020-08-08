Українцям спрогнозували комфортні вихідні

Аня Мартинюк 08 серпня 2020, 06:58

Без суттєвих дощів та зі значними температурними плюсами.

Новину передає «Преса України».

За прогнозом синоптика Наталії Діденко, вихідні в Україні, 8 та 9 серпня, будуть по-справжньому літніми. Вночі температура повітря сягне +15+22 градуси, а в день +26+33 градуси. У Києві +26+28 градусів.

«Дощі. У суботу - навколо Карпат. І все. У неділю - місцями з грозами на Півночі та Заході. На Півдні, Сході та в Центрі - суха погода», - зазначила вона.

Також 9 серпня у столиці може проти дощ з грозою. Синоптик попередила, що на наступному тижні побільшає дощів.