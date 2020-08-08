Українцям спрогнозували комфортні вихідні

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Без суттєвих дощів та зі значними температурними плюсами.
Новину передає «Преса України».
За прогнозом синоптика Наталії Діденко, вихідні в Україні, 8 та 9 серпня, будуть по-справжньому літніми. Вночі температура повітря сягне +15+22 градуси, а в день +26+33 градуси. У Києві +26+28 градусів.
«Дощі. У суботу - навколо Карпат. І все. У неділю - місцями з грозами на Півночі та Заході. На Півдні, Сході та в Центрі - суха погода», - зазначила вона.
Також 9 серпня у столиці може проти дощ з грозою. Синоптик попередила, що на наступному тижні побільшає дощів.
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