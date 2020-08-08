В Іспанії через українця сів літак

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Пасажир не хотів вдягати маску.
Новину передає «Преса України».
За даними іспанського видання El Periodico, літак авіакомпанії Air Europa здійснив екстрену посадку. Пасажирське повітряне судно здійснювало рейс між островом Гран-Канарія і Мадридом. Приземлився літак в аеропорту Малаги Коста-дель-Соль. Причина – пасажир, громадянин України, не хотів вдягати маску.
Інцидент мав місце 6 серпня. Відомо, що українець був у нетверезому стані. В результаті конфлікту на літаку командир повітряного судна запросив посадку в аеропорту Малаги.
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