В Іспанії через українця сів літак

Аня Мартинюк 08 серпня 2020, 06:31

Пасажир не хотів вдягати маску.

Новину передає «Преса України».

За даними іспанського видання El Periodico, літак авіакомпанії Air Europa здійснив екстрену посадку. Пасажирське повітряне судно здійснювало рейс між островом Гран-Канарія і Мадридом. Приземлився літак в аеропорту Малаги Коста-дель-Соль. Причина – пасажир, громадянин України, не хотів вдягати маску.

Інцидент мав місце 6 серпня. Відомо, що українець був у нетверезому стані. В результаті конфлікту на літаку командир повітряного судна запросив посадку в аеропорту Малаги.