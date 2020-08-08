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В Іспанії через українця сів літак

Аня Мартинюк 08 серпня 2020, 06:31
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В Іспанії через українця сів літак

Пасажир не хотів вдягати маску.

Новину передає «Преса України».

За даними іспанського видання El Periodico, літак авіакомпанії Air Europa здійснив екстрену посадку. Пасажирське повітряне судно здійснювало рейс між островом Гран-Канарія і Мадридом. Приземлився літак в аеропорту Малаги Коста-дель-Соль. Причина – пасажир, громадянин України, не хотів вдягати маску.

Інцидент мав місце 6 серпня. Відомо, що українець був у нетверезому стані. В результаті конфлікту на літаку командир повітряного судна запросив посадку в аеропорту Малаги.

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