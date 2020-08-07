Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Харків у «червоній зоні» - Кернес пообіцяв не зупиняти транспорт
  • Антирекорд в Україні – Плюс 1318 нових хворих на COVID-19
  • Україна готова допомогти Бейруту

Оксана Марченко похизувалась книгою з підписом Трампа

Аня Мартинюк 07 серпня 2020, 15:01
Версія для друку
Оксана Марченко похизувалась книгою з підписом Трампа

Дружина Віктора Медведчука вирішила подякувати президенту та першій леді США. 

Новину передає «Преса України».

Телеведуча, дружина Віктора Медведчука, Оксана Марченко, представила в Інстаграм фото книги президента США Дональда Трампа. Жінка показала, що американський лідер особисто підписав для неї та чоловіка книгу. 

В результаті Марченко подякувала президенту та першій леді США за побажання, залишені ними в книзі. До слова, мова йде про книгу «Мистецтво укладати угоди».

«Дорогі містер і місіс Трамп! Дозвольте висловити вам щиру подяку за побажання! Бути Великими - не завжди означає бути оцінений по достоїнству сучасниками. Іноді тільки історія розставляє всіх по своїх заслуженим місцях. Родині Трамп це відомо, як нікому іншому. Нехай Господь зміцнює вас зберігати Америку великою! Ми сподіваємося, що вам вдасться, подолавши всі труднощі, продовжити виконання своєї історичної місії», - написала вона.    

На фото, яке представила Марченко, видно напис «Віктору і Оксані з найкращими побажаннями».

 

Читайте також:

 

 

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції