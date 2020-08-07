Харків у «червоній зоні» - Кернес пообіцяв не зупиняти транспорт

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Мер Харкова заявив, що хоче забезпечити комфортне життя у місті.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 7 серпня, міський голова Харкова Геннадій Кернес заявив, що попадання міста в «червону зону» не означає, що метрополітен і наземний громадський транспорт будуть зупинені.
«Ніяких обмежень по транспорту в Харкові вводитися не буде. І це не моє передвиборче гасло, а нормальне ставлення до харків'ян і забезпечення їх комфортного життя в місті», - заявив мер.
Нагадаємо, в «червону» коронавірусну зону також потрапили по одному району в Рівненській і Чернівецькій областях.
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