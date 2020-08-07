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Відповідну заяву зробив міністр МОЗ.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що 6 серпня у львівській міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги провели першу операцію з пересадки підшлункової залози. Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов, виступаючи на брифінгу.
Він наголосив, що трансплантації є «надпріоритетом для МОЗ».
«У нашій країні практично вночі була вперше зроблена трансплантація підшлункової залози. Загалом зробили три операції: пересадку серця, пересадку нирки. І третя операція - людині пересадили нирки і підшлункову залозу», - уточнив Степанов.
Очільник МОЗ вкотре нагадав, що розвиток трансплантації в Україні допоможе врятувати дуже багато життів.
11:02: В Україні вперше зробили трансплантацію підшлункової залози
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