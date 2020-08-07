В Україні вперше зробили трансплантацію підшлункової залози

Аня Мартинюк 07 серпня 2020, 11:02

Відповідну заяву зробив міністр МОЗ.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що 6 серпня у львівській міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги провели першу операцію з пересадки підшлункової залози. Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов, виступаючи на брифінгу.

Він наголосив, що трансплантації є «надпріоритетом для МОЗ».

«У нашій країні практично вночі була вперше зроблена трансплантація підшлункової залози. Загалом зробили три операції: пересадку серця, пересадку нирки. І третя операція - людині пересадили нирки і підшлункову залозу», - уточнив Степанов.

Очільник МОЗ вкотре нагадав, що розвиток трансплантації в Україні допоможе врятувати дуже багато життів.