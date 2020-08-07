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НБУ почав зміцнювати офіційну гривню

Аня Мартинюк 07 серпня 2020, 10:35
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НБУ почав зміцнювати офіційну гривню

Провідна іноземна валюта віддала гривні всього три копійки. 

Новину передає «Преса України».

НБУ встановив офіційний курс гривні до долара та євро. Станом на 7 серпня гривня відбила у долара США 3 копійки, встановившись на рівні 27,67 грн.

Євро тим часом віддало гривні 10 копійок - 39,79 грн.

Тим часом готівкові курси валют наступні: долар купують за 27,53 грн, а продають за 27,77 грн. Євро купують за 32,33 грн, а продають за 32,85 грн. 

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