НБУ почав зміцнювати офіційну гривню

В Україні вперше зробили трансплантацію підшлункової залози 11:02
Третій день поспіль в Україні фіксують рекорд за кількістю хворих на Covid-19 09:20
Єгипет зобов'язав туристів пред’являти довідку про відсутність COVID-19 08:46
Харківська блогерка показала, як катається зустрічною смугою 08:09
Зеленський навряд чи буде успішним президентом – Лукашенко 07:34
Аліса Мілано розповіла про хворобу COVID-19 при негативних результатах тестів 12:25
4 області України опинились на межі виходу із «зеленої зони» 11:47
Антирекорд в Україні – Плюс 1318 нових хворих на COVID-19 11:16
Ізраїльській імунолог розповів про ризики передчасного вакцинування від Covid-19 09:16
Зеленський змінив начальника Головного управління розвідки 08:39
Постраждає Інтернет - Дуров відреагував на намір США заборонити TikTok 07:34
Провідна іноземна валюта віддала гривні всього три копійки.
Новину передає «Преса України».
НБУ встановив офіційний курс гривні до долара та євро. Станом на 7 серпня гривня відбила у долара США 3 копійки, встановившись на рівні 27,67 грн.
Євро тим часом віддало гривні 10 копійок - 39,79 грн.
Тим часом готівкові курси валют наступні: долар купують за 27,53 грн, а продають за 27,77 грн. Євро купують за 32,33 грн, а продають за 32,85 грн.
11:02: В Україні вперше зробили трансплантацію підшлункової залози
10:15: Зеленский полон решимости возродить Политбюро ЦК КПСС
09:20: Третій день поспіль в Україні фіксують рекорд за кількістю хворих на Covid-19
08:46: Єгипет зобов'язав туристів пред’являти довідку про відсутність COVID-19
08:09: Харківська блогерка показала, як катається зустрічною смугою
07:34: Зеленський навряд чи буде успішним президентом – Лукашенко
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.