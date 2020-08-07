Зеленский полон решимости возродить Политбюро ЦК КПСС

zmxn 07 серпня 2020, 10:15

Тридцать пять лет назад, будучи в долгосрочной зарубежной командировке в Праге, на одном из вечеров Общества чехословацко-советской дружбы, мне загадали загадку... Загадал ее - уже хорошо "под шофе" - полковник Чехословацкой народной армии: "Где на земном шаре находится Центральный дом престарелых?". Не зная ответа, я пожал плечами. А полковник, громко хохоча, произнес: "В Кремле!". Это был намек на то, что Политбюро ЦК КПСС, руководившее огромной страной, состояло сплошь из дряхлых, седовласых, тяжелобольных старцев, даже не помышлявших о пенсии, но большую часть рабочего времени, проводивших в спецсанаториях и на больничных койках... Тяжелобольной Леонид Брежнев ушел из жизни в возрасте 76 лет. Тяжелобольной Юрий Андропов - в 70 лет. Тяжелобольной Константин Черненко - в 74. Тяжелобольной Андрей Громыко - в 80. И так далее... В 1991 году, после распада СССР, я грешным делом подумал, что позорная история с политическими "старперами" навсегда осталась в прошлом... Но кто же знал тогда, что в 2019 году Украину возглавит "молодой, талантливый, внесистемный" президент Владимир Зеленский, и в поиске "новых лиц украинской политики", начнет возрождать республиканский филиал Политбюро ЦК КПСС. В переговорную группу ТКГ шестой президент Украины включил Леонида Кравчука и Витольда Фокина! Это не что иное, как скудоумие и абсурд, возведенные в десятую степень. Леониду Макаровичу 86 лет; Витольду Павловичу - 88! И эти два персонажа весьма опасные игроки на просторах украинской политики. И не только в силу своего почтенного возраста. Ведь где гарантия того, что кто-то из этой "сладкой парочки" - прошу прощения за бестактность - не отправится к праотцам прямо за столом переговоров? Ах, каким это может стать подарком для сливных бачков страны-агрессора!... Но главная беда состоит в том, что оба хронически заражены "лишней коммунистической хромосомой". Для обоих и СССР, и Кремль, и Россия - это свое, близкое, родное... И если товарищ Фокин был просто "крепким коммунякой-хозяйственником", то Кравчук - рупором коммунизма в Украине, главным красным идеологом УССР. Знает ли президент-еврей Владимир Зеленский о том, что основным борцом с "мировым сионизмом" в Украине и глашатаем бытового антисемитизма в 70-е годы прошлого столетия был его пронафталиненный протеже Леонид Кравчук?... Вдобавок к этому долгие годы главный идеолог Компартии Украины совместно с офицерами КГБ беспощадно душил деятельность церквей и притеснял верующих. Кравчук - великолепный тамада, но не более - он просто мастер разговорного жанра. Все, принятые им решения, вся его деятельность - это бесконечный хаос, череда поражений, громкие фиаско... Он регулярно меняет свою политическую позицию, подстраиваясь к ситуации и приспосабливаясь... Даже в кресле президента Украины он смог продержаться всего лишь три года: не хватило опыта, знаний, ума... Именно с него началось падение в пропасть мощного экономического потенциала Украины... Именно Кравчук вместе с крымскими коммунистами явился создателем крымской автономии в 1991 году, что спустя 23 года привело к аннексии полуострова... Именно Кравчук, ведя закулисные переговоры с президентом США Бушем-старшим, безвольно "слил" их и отказался от украинского ядерного потенциала. У меня нет доказательств, но я не верю в то, что от баллистических и крылатых ракет Леонид Макарович отказался просто так, "за спасибо"!... Я твердо убежден, что место Кравчука либо в тюремной камере-одиночке, либо в скромной монашеской келье... Но непотопляемый, уже плохо слышащий, престарелый экс-секретарь ЦК Компартии Украины, вечный, как мумия дедушки Ленина в России - неизменно "при деле". Либо в "телевизире" поучает украинцев патриотизму и благодетели. Либо в ТКГ, решает совместно с агрессором судьбу украинского народа ... Вам не страшно за своих детей?...

... Какую же очередную карту выхватит завтра из грязной, замусоленной колоды коммунистических "старперов" "молодой, талантливый, внесистемный" президент Владимир Зеленский, чтобы презентовать нам очередные "новi обличча"? Как быстро ему доведется создать "ремейк" Политбюро ЦК КПСС? Поживем - увидим...

Артур Балаев, писатель, лауреат Международной литературной премии "За мир и гуманизм"