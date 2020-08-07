Кабмін безкоштовно роздав конфіскованих диких тварин

Аня Мартинюк 07 серпня 2020, 10:02

Безкоштовно було роздано 6 ведмедів та 3 левів.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що Комісія Державної виконавчої служби Південно-Східного міжрегіонального управління Мін'юсту прийняла рішення безкоштовно роздати диких тварин, які були конфісковані. У пре-службі Мін’юсту зазначили, що благодійним організаціям передали гімалайського ведмедя Мальвіну, бурих ведмедів Балу, Тимошу, Потапа, Анну, Машу, левів Річчі, Вітольда та Багіру.

Відомо, що тварин розділили між благодійною організацією Міжнародний Благодійний фонд Збережи дикість, Національним природним парком Синевир, благодійним фондом Нейтон, ТОВ Ведмежий притулок - Домажир.