Третій день поспіль в Україні фіксують рекорд за кількістю хворих на Covid-19

Аня Мартинюк 07 серпня 2020, 09:20

За даними РНБО, за добу виявлено 1453 нові випадки захворювання.

Новину передає «Преса України».

Станом на 7 серпня в Україні 1453 нові випадки захворювання на коронавірус. Третій день поспіль українці б’ють рекорд за кількістю нових виявлених хворих. Тепер їх загальна кількість 78 261 особа.

Такі дані наведені на сайті Ради національної безпеки і оборони України (РНБО). Варто зазначити, що за весь період спостереження померли 1 852 людини. За останню добу померли 33 пацієнти.

Найбільше нових виявлених хворих у Києві – 186, Одеській області – 156, Львівській області – 152, Харківській області – 146.