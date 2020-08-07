Єгипет зобов'язав туристів пред’являти довідку про відсутність COVID-19

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Стало відомо, хто точно повинен проходити тест на коронавірус, а кому можна його не робити.
Новину передає «Преса України».
З 7 серпня туристи, які прибувають у Єгипет, повинні пред’являти довідку про негативний результат ПЛР-тестування. Так, вони повинні підтвердити у себе відсутність коронавірусу.
За даними видання Al Balad, відповідний указ підписав прем'єр-міністр Єгипту Мустафа Мадбул. Він уточнив, що правило діятиме абсолютно для усіх туристів, які прибувають у країну повітряним, морським чи наземним шляхом.
Мандрівники повинні пред’явити тест, зроблений не раніше, ніж за 72 години до прибуття. Однак, результат тесту все ж не вимагатимуть у іноземців, які прибувають у туристичні зони Шарм-еш-Шейха, Хургади, Таби, Марса алям і Мерса-Матрух. Тим не менше, виїхати за межу курортів без тесту на коронавірус не вийде.
09:20: Третій день поспіль в Україні фіксують рекорд за кількістю хворих на Covid-19
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