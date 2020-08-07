Харківська блогерка показала, як катається зустрічною смугою

Аня Мартинюк 07 серпня 2020, 08:09

Одіозна автоледі Анна Крівуц обурила мережу черговою витівкою на дорозі.

Новину передає «Преса України».

У спільноті «Зупини лося» з’явилося нове відео з харківською блогеркою Анною Крівуц, яка в Мережі відома як danger.ann. Жінка вкотре показала небезпечну їзду, виїхавши на зустрічну смугу.

Увага! Відео містить ненормативну лексику!

Інтернет-спільнота обурилась через витівки автоледі, нагадавши, що ПДР вона порушує не вперше.

«То є тварюка з інтелектом табуретки!» - відзначили у коментарях.

«Тільки позбавлення водійського посвідчення», - наголосили коментатори.

«Та цю відморожену всі знають, її 2 рази по 130-ї притягували, і бляху у неї забрали, вона зовсім відбита», - відзначили у Мережі.

Відомо, що у 2018 році блогерку оштрафували на 1,75 млн гривень за ухилення від сплати митних платежів.