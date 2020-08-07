Зеленський навряд чи буде успішним президентом – Лукашенко

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Президент Білорусі вважає, що Володимир Зеленський не встигне стати успішним лідером України.
Новину передає «Преса України».
Президент Білорусі Олександр Лукашенко дав інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону. Світовий лідер висловився з приводу президентства Володимира Зеленського. За його словами, він сумнівається, що він буде успішним українським президентом.
Тим не менше, Лукашенко наголосив, що Зеленський хороша та розумна людина.
«Володя (Володимир Зеленський - ред.) - хороша людина ... Він, звичайно, не дурна людина, хоч і з іншої сфери. Але при цьому скажу вам дивну річ: повірте мені як досвідченому президенту - президентами не стають, президентами народжуються. Якщо у тебе від природи немає президентського або стрижня, або, я не знаю, чого, якщо немає цієї закваски, то ти не будеш президентом», - розмурковував Лукашенко.
За його словами, у Зеленського не вистачить часу стати успішним президентом й результати треба давати зараз. Лукашенко припустив, що Зеленський може «встати і піти», хоча очікує, що він цього все ж не зробить.
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