Зеленський навряд чи буде успішним президентом – Лукашенко

Аня Мартинюк 07 серпня 2020, 07:34

Президент Білорусі вважає, що Володимир Зеленський не встигне стати успішним лідером України.

Новину передає «Преса України».

Президент Білорусі Олександр Лукашенко дав інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону. Світовий лідер висловився з приводу президентства Володимира Зеленського. За його словами, він сумнівається, що він буде успішним українським президентом.

Тим не менше, Лукашенко наголосив, що Зеленський хороша та розумна людина.

«Володя (Володимир Зеленський - ред.) - хороша людина ... Він, звичайно, не дурна людина, хоч і з іншої сфери. Але при цьому скажу вам дивну річ: повірте мені як досвідченому президенту - президентами не стають, президентами народжуються. Якщо у тебе від природи немає президентського або стрижня, або, я не знаю, чого, якщо немає цієї закваски, то ти не будеш президентом», - розмурковував Лукашенко.

За його словами, у Зеленського не вистачить часу стати успішним президентом й результати треба давати зараз. Лукашенко припустив, що Зеленський може «встати і піти», хоча очікує, що він цього все ж не зробить.