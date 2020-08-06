Трамп націлився викинути Китай зі світової Мережі

Аня Мартинюк 06 серпня 2020, 15:02

США заявили, що у цьому питанні їх підтримують 30 країн.

Новину передає «Преса України».

Адміністрація Дональда Трампа запустила широкомасштабну програму для ізоляції та звільнення китайських компаній від мереж та цифрових сервісів у всьому світі. Американська сторона вкотре назвала Китай країною, якою керують комуністи, що є загрозою національній безпеці США.

Державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео оголосив програму «Чисті мережі», яка розширює ініціативу «Чистий шлях». Остання спеціально націлена на китайських постачальників послуг телекомунікацій Huawei та ZTE. Тепер же під прицілом Alibaba, Baidu і Tencent.

США заявили, що мають підтримку 30 країн щодо своєї програми «Чисті мережі». США також хочуть, щоб китайські програми були видалені з американських магазинів додатків та смартфонів, заявляючи, що вони «загрожують нашій конфіденційності, розповсюджують віруси та поширюють пропаганду та дезінформацію».