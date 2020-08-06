38 країн пускають до себе українців – МЗС

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Дмитро Кулеба зауважив, що українські мандрівники все ще мають доступ до 38 країн.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 6 серпня, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба виступив на брифінгу. Він заявив, що за останній тиждень не відбулось змін у допуску українців в іноземні країни. Так, українські мандрівники можуть відвідати 38 країн.
«Перелік країн, куди можуть їхати українці: за цей тиждень змін не відбулося – так само 38 країн, які пускають українців або безумовно, або за умови дотримання певних правил», - розповів міністр.
До слова, раніше у списку країн, які відкриті для українців, були Сейшельські острови. Однак, через епідеміологічну ситуацію в країні кордони для іноземців закрили.
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