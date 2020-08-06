У серпні на українців чекають дві хвилі дощу

Аня Мартинюк 06 серпня 2020, 14:14

Свіжий прогноз представив народний синоптик Леонід Горбань.

Новину передає «Преса України».

Відомий український синоптик Леонід Горбань розповів українським журналістам, яким буде останній місяць літа в України. За його прогнозом, у серпні буде всього дві хвилі дощу.

Невеликі опади у вигляді дощу можливі з 5 по 9 серпня, а також 21 та 30 серпня.

«До середини останнього місяця літа днем температура буде коливатися від 26 до 27 градусів, у другій половині серпня прийде спека: стовпчики термометрів сягнуть позначок 29-31 градус», - додав він.

Нічна температура повітря очікується +17+18 градусів.