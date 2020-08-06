У серпні на українців чекають дві хвилі дощу

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Свіжий прогноз представив народний синоптик Леонід Горбань.
Новину передає «Преса України».
Відомий український синоптик Леонід Горбань розповів українським журналістам, яким буде останній місяць літа в України. За його прогнозом, у серпні буде всього дві хвилі дощу.
Невеликі опади у вигляді дощу можливі з 5 по 9 серпня, а також 21 та 30 серпня.
«До середини останнього місяця літа днем температура буде коливатися від 26 до 27 градусів, у другій половині серпня прийде спека: стовпчики термометрів сягнуть позначок 29-31 градус», - додав він.
Нічна температура повітря очікується +17+18 градусів.
12:25: Аліса Мілано розповіла про хворобу COVID-19 при негативних результатах тестів
11:47: 4 області України опинились на межі виходу із «зеленої зони»
11:16: Антирекорд в Україні – Плюс 1318 нових хворих на COVID-19
10:43: Онлайн казино Космолот для всех, кто жаждет развлечений и денег
09:16: Ізраїльській імунолог розповів про ризики передчасного вакцинування від Covid-19
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