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У серпні на українців чекають дві хвилі дощу

Аня Мартинюк 06 серпня 2020, 14:14
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У серпні на українців чекають дві хвилі дощу

Свіжий прогноз представив народний синоптик Леонід Горбань.

Новину передає «Преса України».

Відомий український синоптик Леонід Горбань розповів українським журналістам, яким буде останній місяць літа в України. За його прогнозом, у серпні буде всього дві хвилі дощу.

Невеликі опади у вигляді дощу можливі з 5 по 9 серпня, а також 21 та 30 серпня.

«До середини останнього місяця літа днем температура буде коливатися від 26 до 27 градусів, у другій половині серпня прийде спека: стовпчики термометрів сягнуть позначок 29-31 градус», - додав він.

Нічна температура повітря очікується +17+18 градусів.

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