Instagram представив конкурента TikTok

Аня Мартинюк 06 серпня 2020, 13:39

Новий сервіс Reels буде альтернативою китайському TikTok.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 серпня, стало відомо, що у компанії Facebook, якій належить фотоблог Instagram, анонсувала запуск нового сервісу. Він матиме назву Reels. Користувачі сервісу зможуть створювати і обмінюватися відеокліпами. Кліпи можна записувати зовсім короткі, тривалістю 15 секунд.

Як відомо, схожий формат має додаток TikTok. Нещодавно влада США заявила, що заборонить американцям користуватися китайським додатком. Очевидно, у Facebook вирішили скористатися таким ходом подій.

Reels тестували у Бразилії, Франції, Німеччині. Скоро сервіс запустять в Мексиці, Іспанії, Японії, Аргентині, Австралії, США.