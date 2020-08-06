Instagram представив конкурента TikTok

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Новий сервіс Reels буде альтернативою китайському TikTok.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 6 серпня, стало відомо, що у компанії Facebook, якій належить фотоблог Instagram, анонсувала запуск нового сервісу. Він матиме назву Reels. Користувачі сервісу зможуть створювати і обмінюватися відеокліпами. Кліпи можна записувати зовсім короткі, тривалістю 15 секунд.
Як відомо, схожий формат має додаток TikTok. Нещодавно влада США заявила, що заборонить американцям користуватися китайським додатком. Очевидно, у Facebook вирішили скористатися таким ходом подій.
Reels тестували у Бразилії, Франції, Німеччині. Скоро сервіс запустять в Мексиці, Іспанії, Японії, Аргентині, Австралії, США.
12:25: Аліса Мілано розповіла про хворобу COVID-19 при негативних результатах тестів
11:47: 4 області України опинились на межі виходу із «зеленої зони»
11:16: Антирекорд в Україні – Плюс 1318 нових хворих на COVID-19
10:43: Онлайн казино Космолот для всех, кто жаждет развлечений и денег
09:16: Ізраїльській імунолог розповів про ризики передчасного вакцинування від Covid-19
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