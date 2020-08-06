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Instagram представив конкурента TikTok

Аня Мартинюк 06 серпня 2020, 13:39
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Instagram представив конкурента TikTok

Новий сервіс Reels буде альтернативою китайському TikTok.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 серпня, стало відомо, що у компанії Facebook, якій належить фотоблог Instagram, анонсувала запуск нового сервісу. Він матиме назву Reels. Користувачі сервісу зможуть створювати і обмінюватися відеокліпами. Кліпи можна записувати зовсім короткі, тривалістю 15 секунд.

Як відомо, схожий формат має додаток TikTok. Нещодавно влада США заявила, що заборонить американцям користуватися китайським додатком. Очевидно, у Facebook вирішили скористатися таким ходом подій.

Reels тестували у Бразилії, Франції, Німеччині. Скоро сервіс запустять в Мексиці, Іспанії, Японії, Аргентині, Австралії, США.  

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