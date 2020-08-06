Українці у Бейруті почали звертатися за допомогою

Аня Мартинюк 06 серпня 2020, 13:06

На щастя, жоден з українців, які знаходяться у Бейруті, не травмувались та не загинули внаслідок вибуху.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 серпня, стало відомо, що українці, які знаходяться у Бейруті, потребують допомоги. Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Виступаючи на брифінгу, він зазначив, що загиблих чи травмованих громадян України у Бейруті немає.

Кулеба розповів, що одна людина звернулася за допомогою через зруйновану внаслідок вибуху квартиру.

«Ми надамо їй необхідну допомогу», - запевнив він.

Крім того, ще 30 українців звернулися до посольства з проханням надати їм грошову допомогу. Ситуації людей вивчає МЗС.