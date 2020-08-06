Українці у Бейруті почали звертатися за допомогою

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На щастя, жоден з українців, які знаходяться у Бейруті, не травмувались та не загинули внаслідок вибуху.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 6 серпня, стало відомо, що українці, які знаходяться у Бейруті, потребують допомоги. Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Виступаючи на брифінгу, він зазначив, що загиблих чи травмованих громадян України у Бейруті немає.
Кулеба розповів, що одна людина звернулася за допомогою через зруйновану внаслідок вибуху квартиру.
«Ми надамо їй необхідну допомогу», - запевнив він.
Крім того, ще 30 українців звернулися до посольства з проханням надати їм грошову допомогу. Ситуації людей вивчає МЗС.
12:25: Аліса Мілано розповіла про хворобу COVID-19 при негативних результатах тестів
11:47: 4 області України опинились на межі виходу із «зеленої зони»
11:16: Антирекорд в Україні – Плюс 1318 нових хворих на COVID-19
10:43: Онлайн казино Космолот для всех, кто жаждет развлечений и денег
09:16: Ізраїльській імунолог розповів про ризики передчасного вакцинування від Covid-19
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