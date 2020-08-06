Аліса Мілано розповіла про хворобу COVID-19 при негативних результатах тестів

Аня Мартинюк 06 серпня 2020, 12:25

Актриса заявила, що мала усі симптоми коронавірусу, однак тести були негативні.

Новину передає «Преса України».

Актриса з культового серіалу «Зачаровані» Аліса Мілано заявила, що перехворіла коронавірусом. На своїй сторінці у соцмережі вона зазначила, що хвороба підтвердилась лише після 3 негативних тестів.

За словами 47-річної актриси, вона відчула симптоми вірусу на початку весни.

«Я ніколи так не хворіла. Все боліло. Зник нюх. Мені здавалося, ніби у мене на грудях сидить слон. Я не могла дихати. Не могла утримувати в собі їжу. Я втратила 4 кг за 2 тижні. Я була збита з пантелику. Низька температура. І головні болі були жахливими», - зазначила вона.

Мілано додала, що здавши кров на антитіла до Covid-19, стало відомо, що вірус у неї все ж був.