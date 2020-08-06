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Актриса заявила, що мала усі симптоми коронавірусу, однак тести були негативні.
Новину передає «Преса України».
Актриса з культового серіалу «Зачаровані» Аліса Мілано заявила, що перехворіла коронавірусом. На своїй сторінці у соцмережі вона зазначила, що хвороба підтвердилась лише після 3 негативних тестів.
За словами 47-річної актриси, вона відчула симптоми вірусу на початку весни.
«Я ніколи так не хворіла. Все боліло. Зник нюх. Мені здавалося, ніби у мене на грудях сидить слон. Я не могла дихати. Не могла утримувати в собі їжу. Я втратила 4 кг за 2 тижні. Я була збита з пантелику. Низька температура. І головні болі були жахливими», - зазначила вона.
Мілано додала, що здавши кров на антитіла до Covid-19, стало відомо, що вірус у неї все ж був.
12:25: Аліса Мілано розповіла про хворобу COVID-19 при негативних результатах тестів
11:47: 4 області України опинились на межі виходу із «зеленої зони»
11:16: Антирекорд в Україні – Плюс 1318 нових хворих на COVID-19
10:43: Онлайн казино Космолот для всех, кто жаждет развлечений и денег
09:16: Ізраїльській імунолог розповів про ризики передчасного вакцинування від Covid-19
08:39: Зеленський змінив начальника Головного управління розвідки
07:34: Постраждає Інтернет - Дуров відреагував на намір США заборонити TikTok
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