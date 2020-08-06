Аліса Мілано розповіла про хворобу COVID-19 при негативних результатах тестів 12:25
4 області України опинились на межі виходу із «зеленої зони» 11:47
Антирекорд в Україні – Плюс 1318 нових хворих на COVID-19 11:16
Онлайн казино Космолот для всех, кто жаждет развлечений и денег 10:43
Ізраїльській імунолог розповів про ризики передчасного вакцинування від Covid-19 09:16
Зеленський змінив начальника Головного управління розвідки 08:39
Постраждає Інтернет - Дуров відреагував на намір США заборонити TikTok 07:34
Мільйонер з Макіївки влаштував пишне гуляння з нагоди дня народження 13:37
У ПЦУ заявили про адекватність відмови стати хрещеними батьками 13:02
Український водій Infiniti оригінально приховав номерний знак 09:44
Причина – збільшення коефіцієнту виявлення випадків інфікування або показника динаміки зростання.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 6 серпня, стало відомо, що деякі області України можуть вибути із коронавірусної «зеленої зони». Про це розповів колишній міністр економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Мілованов. За його словами, це Рівненська, Хмельницька, Чернігівська та Харківська області.
За його словами, у цих областях зростає число хворих коронавірус.
«(Тут – ред.) 5 днів поспіль перевищується принаймні один з встановлених урядом показників - коефіцієнт виявлення випадків інфікування або показник динаміки зростання», - уточнив він.
За минулу добу у Рівненській області зафіксували 96 нових випадків, у Хмельницькій – 25, Чернігівській – 17, Харківській – 142 випадки. Мілованов уточнив, що посилення карантину для згаданих областей може відбутись з 10 серпня.
12:25: Аліса Мілано розповіла про хворобу COVID-19 при негативних результатах тестів
11:47: 4 області України опинились на межі виходу із «зеленої зони»
11:16: Антирекорд в Україні – Плюс 1318 нових хворих на COVID-19
10:43: Онлайн казино Космолот для всех, кто жаждет развлечений и денег
09:16: Ізраїльській імунолог розповів про ризики передчасного вакцинування від Covid-19
08:39: Зеленський змінив начальника Головного управління розвідки
07:34: Постраждає Інтернет - Дуров відреагував на намір США заборонити TikTok
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.