4 області України опинились на межі виходу із «зеленої зони»

Аня Мартинюк 06 серпня 2020, 11:47

Причина – збільшення коефіцієнту виявлення випадків інфікування або показника динаміки зростання.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 серпня, стало відомо, що деякі області України можуть вибути із коронавірусної «зеленої зони». Про це розповів колишній міністр економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Мілованов. За його словами, це Рівненська, Хмельницька, Чернігівська та Харківська області.

За його словами, у цих областях зростає число хворих коронавірус.

«(Тут – ред.) 5 днів поспіль перевищується принаймні один з встановлених урядом показників - коефіцієнт виявлення випадків інфікування або показник динаміки зростання», - уточнив він.

За минулу добу у Рівненській області зафіксували 96 нових випадків, у Хмельницькій – 25, Чернігівській – 17, Харківській – 142 випадки. Мілованов уточнив, що посилення карантину для згаданих областей може відбутись з 10 серпня.