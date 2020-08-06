Антирекорд в Україні – Плюс 1318 нових хворих на COVID-19 11:16
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Також побільшало летальних випадків.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 6 серпня, у прес-службі МОЗ повідомили, що в Україні зафіксували за минулу добу 1318 нових випадків захворювання на COVID-19. Як зазначили у міністерстві, це антирекорд з кількості захворівших на добу. Також за добу померла 31 людина.
Загальна кількість хворих зросла до 76 808 осіб. З них 1819 людей померли та 42 524 одужали. Ситуація в областях та місті Києві наступна.
Вінницька область — 2898 випадків;
Волинська область — 4108 випадків;
Дніпропетровська область — 1492 випадки;
Донецька область — 941 випадок;
Житомирська область — 2036 випадків;
Закарпатська область — 5539 випадків;
Запорізька область — 890 випадків;
Івано-Франківська область — 5295 випадків;
Кіровоградська область — 713 випадків;
м. Київ — 8992 випадки;
Київська область — 3980 випадків;
Львівська область — 10 420 випадків;
Луганська область — 135 випадків;
Миколаївська область — 666 випадків;
Одеська область — 3748 випадків;
Полтавська область — 477 випадків;
Рівненська область — 6538 випадків;
Сумська область — 594 випадки;
Тернопільська область — 3177 випадків;
Харківська область — 4381 випадок;
Херсонська область — 242 випадки;
Хмельницька область — 1257 випадків;
Чернівецька область — 6383 випадки;
Черкаська область — 969 випадків;
Чернігівська область — 937 випадків.
Найбільше нових хворих у Львівській області – 197, Києві – 180, Харківській області – 142.
11:16: Антирекорд в Україні – Плюс 1318 нових хворих на COVID-19
10:43: Онлайн казино Космолот для всех, кто жаждет развлечений и денег
09:16: Ізраїльській імунолог розповів про ризики передчасного вакцинування від Covid-19
08:39: Зеленський змінив начальника Головного управління розвідки
07:34: Постраждає Інтернет - Дуров відреагував на намір США заборонити TikTok
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