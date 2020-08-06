Антирекорд в Україні – Плюс 1318 нових хворих на COVID-19

Аня Мартинюк 06 серпня 2020, 11:16

Також побільшало летальних випадків.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 серпня, у прес-службі МОЗ повідомили, що в Україні зафіксували за минулу добу 1318 нових випадків захворювання на COVID-19. Як зазначили у міністерстві, це антирекорд з кількості захворівших на добу. Також за добу померла 31 людина.

Загальна кількість хворих зросла до 76 808 осіб. З них 1819 людей померли та 42 524 одужали. Ситуація в областях та місті Києві наступна.

Вінницька область — 2898 випадків;

Волинська область — 4108 випадків;

Дніпропетровська область — 1492 випадки;

Донецька область — 941 випадок;

Житомирська область — 2036 випадків;

Закарпатська область — 5539 випадків;

Запорізька область — 890 випадків;

Івано-Франківська область — 5295 випадків;

Кіровоградська область — 713 випадків;

м. Київ — 8992 випадки;

Київська область — 3980 випадків;

Львівська область — 10 420 випадків;

Луганська область — 135 випадків;

Миколаївська область — 666 випадків;

Одеська область — 3748 випадків;

Полтавська область — 477 випадків;

Рівненська область — 6538 випадків;

Сумська область — 594 випадки;

Тернопільська область — 3177 випадків;

Харківська область — 4381 випадок;

Херсонська область — 242 випадки;

Хмельницька область — 1257 випадків;

Чернівецька область — 6383 випадки;

Черкаська область — 969 випадків;

Чернігівська область — 937 випадків.

Найбільше нових хворих у Львівській області – 197, Києві – 180, Харківській області – 142.