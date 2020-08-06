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Ізраїльській імунолог розповів про ризики передчасного вакцинування від Covid-19

Аня Мартинюк 06 серпня 2020, 09:16
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Ізраїльській імунолог розповів про ризики передчасного вакцинування від Covid-19

Яків Беркуна попередив, що в разі невдачі люди не захочуть вакцинуватися. 

Новину передає «Преса України».

Імунолог з Ізраїлю, професор Яків Беркуна озвучив свої думки з приводу вакцинації від смертоносного китайського коронавірусу. За його словами, є очевидні ризики від поспішної вакцинації.

Професор пояснив, що для початку треба завершити третій етап випробування, в якому беруть участь люди. Тоді можна буде говорити про ефективність вакцини та її вплив на організм. 

«Це не якісь експериментальні ліки, які ми даємо онкологічним хворим», - зауважив він, наголосивши, що вакцинуватимуть й здорових людей.

За його словами, необхідно набагато більше часу для того, щоб зрозуміти, як дійсно вакцина проти коронавірусу працює. Адже є ризик, що через невдалу вакцину зросте кількість людей, які відмовляться вакцинуватися.

 

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