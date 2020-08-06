Зеленський змінив начальника Головного управління розвідки

Аня Мартинюк 06 серпня 2020, 08:39

Стало відомо, хто замінив Василя Бурбу на відповідній посаді.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 серпня, стало відомо, що президент України Володимир Зеленський провів зміни у керівництві Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Лідер країни звільнив з посади начальника Головного управління розвідки міністерства Василя Бурба.

Як відомо, Бурба був на посаді з 2016 року. Указ Зеленського уже з’явився на його офіційному сайті.

«Зміна начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони пов'язана з необхідністю переформатування і інтенсифікації роботи, пошуку і впровадження сучасних підходів і поглядів на вирішення питань безпеки», - йдеться на сайті.

На місце Василя Бурби прийшов офіцер ГУ розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов. Журналісти нагадали, що минулої весни на нього було скоєно замах. За попередніми даними, російський диверсант встановив під сидінням його авто міну. Вибуховий пристрій спрацював під час закладки.