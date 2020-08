Над Бейрутом утворилися помаранчеві хмари

З’явилося припущення, що на жителів Бейрута чекають небезпечні опади.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 серпня, стало відомо, що у Бейруті після потужного вибуху ,який пролунав у порту 4 серпня, небо стало кислотно-помаранчевим. Відео незвичного явища оприлюднив редактор видання «Голос Хезболли» Ніколас Ное.

За його словами, він припускає, що жителі Бейрута можуть піддаватися впливу небезпечних хімічних агентів.

At the risk of sounding alarmist, for those in Beirut it sounds as if these coming hours and days will be very dangerous in the city for the exposure to the apparent chemical agents. pic.twitter.com/D67BSTgbpU