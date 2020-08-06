Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Україна готова допомогти Бейруту
  • Вакцину від коронавірусу отримають 20% населення України
  • У Тернополі вирішили не виконувати вказівки МОЗ

Над Бейрутом утворилися помаранчеві хмари

Аня Мартинюк 06 серпня 2020, 08:05
Версія для друку
Над Бейрутом утворилися помаранчеві хмари

З’явилося припущення, що на жителів Бейрута чекають небезпечні опади. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 серпня, стало відомо, що у Бейруті після потужного вибуху ,який пролунав у порту 4 серпня, небо стало кислотно-помаранчевим. Відео незвичного явища оприлюднив редактор видання «Голос Хезболли» Ніколас Ное.

За його словами, він припускає, що жителі Бейрута можуть піддаватися впливу небезпечних хімічних агентів.

До слова, у Бейруті вибухнули 2750 тонн селітри. Після вибуху аміачної селітри в атмосферу можуть викидатися токсичні гази. Зокрема, оксиди азоту та аміак, які можуть завдати додаткової шкоди, випавши з дощами.

Нагадаємо, від вибуху у Бейруті щонайменше 135 людей померли та близько 4000 отримали поранення. Різні країни продовжують пропонувати свою допомогу Бейруту. В тому числі, Україна.

 

Читайте також:

  • Україна готова допомогти Бейруту
  • Трамп висловився з приводу інциденту у Бейруті
  • У Лівані обмежили продаж борошна

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції