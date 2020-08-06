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Постраждає Інтернет - Дуров відреагував на намір США заборонити TikTok

Аня Мартинюк 06 серпня 2020, 07:34
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Постраждає Інтернет - Дуров відреагував на намір США заборонити TikTok

Засновник Вконтакте та Телеграма заявив, що кроки США логічні, однак, наслідки будуть для всього Інтернету. 

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що впливовий російський підприємець Павло Дуров дав коментар з приводу намірів президента США Дональда Трампа заборонити китайський TikTok для американців. За його словами, він розуміє, чому Штати йдуть на такий крок.

Дуров наголосив, що Китай діє аналогічно, забороняючи не китайські додатки.

«Чому решта світу, включаючи США, повинна дозволяти китайському додатку безкоштовно використовувати свої ринки? Якщо ви хочете отримати доступ до ринків інших країн, вам теж слід відкрити для них свій ринок - це було б справедливо», - зазначив Дуров.

Тим не менше, він вважає, що такий хід подій створюють небезпечний прецедент, «який в кінцевому підсумку може вбити інтернет як воістину глобальну мережу (або те, що від неї залишилося)». Про це він написав на своєму телеграм-каналі.

 

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