В Україні з'явилися приватні виробники спирту

Аня Мартинюк 05 серпня 2020, 15:09

Це означає, що держпідприємство «Укрспирт» перестало бути монополістом.

Новину передає «Преса України».

Міністерство фінансів почало видавати ліцензії на виробництво спирту приватним компаніям. Про це розповів виконуючий обов’язків директора «УкрспиртУ» Сергій Блеськун. За його словами, державне підприємство «Укрспирт» не є монополістом уже з 1 липня.

Він особливо наголосив, що у зв’язку з таким ходом подій важливо, щоб держава контролювала обсяги виробництва і реалізації спирту.

«Раніше ми зводили всі обсяги реалізації. Бачили, хто скільки реалізує спирту як по нашим, так і по іншим заводам, по покупцям, але зараз такої можливості у нас немає», - розповів він.

До слова, з 1 липня протягом року виробляти спирт дозволено виключно на державних спиртзаводах. Останні скоро виставлять на продаж.