Україна готова допомогти Бейруту

Аня Мартинюк 05 серпня 2020, 14:39

Відповідну заяву зробив Денис Шмигаль.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 серпня, прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна готова надати допомогу Лівану, де стався потужний руйнівний вибух. За його словами, українська сторона уже звернулася з пропозицією направити своїх рятувальників у Бейрут.

«Вчора відбулася трагедія в Бейруті... Жахливий вибух. Наші співчуття і слова підтримки всьому ліванському народу... Україна вже звернулася до Ліванської республіки з пропозиціями про надання необхідної допомоги і нашими рятувальниками. Відповідний загін готовий вилетіти в будь-який момент у разі потреби. Наскільки я знаю зараз триває засідання уряду в Лівані. Вони будуть приймати рішення якого кшталту допомога їм потрібна. Україна готова долучитися всіма можливими способами», - зазначив він.

Нагадаємо, вибух у порту Бейрута прогримів 4 серпня. Відомо, що близько 100 людей загинули та 4000 отримали поранення. Дзвінки в рятувальну службу Бейруту продовжують поступати. Не виключено, що жертв буде більше. Наразі озвучена попередня причина вибуху – неналежне зберігання нітрату амонію.