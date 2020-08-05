Трамп висловився з приводу інциденту у Бейруті

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Американський президент переконаний, що такий вибух могла спричинити лише бомба.
Новину передає «Преса України».
Президент США Дональд Трамп відреагував на вибух у Бейруті. Американський лідер переконаний, що потужний вибух, який вбив щонайменше сотню людей та поранив тисячі інших, виник в результаті атаки і вибуху бомби.
Відповідна заява пролунала під час брифінгу, присвяченому обговоренню питання ситуації з коронавірусом у США.
За словами Трампа, генерали, з якими він спілкувався з приводу вибуху, запевнили його, що на Лівію напали й була підірвана бомба, а не селітра, як повідомлялось раніше. Зокрема, про це свідчить характер вибуху.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що аміачну селітру у порт Бейрута привіз російський корабель. Влада Лівії знала, що вантаж небезпечний. Також відомо, що російське вантажне судно зайшло в порт у Бейруті з невідомих причин. Влада Бейруту заборонила йому виїжджати, а через рік небезпечний вантаж був вивантажений у порту, де й зберігався.
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