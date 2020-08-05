Мільйонер з Макіївки влаштував пишне гуляння з нагоди дня народження

Аня Мартинюк 05 серпня 2020, 13:37

Колишній депутат-регіонал Віталій Хомутиннік відсвяткував 44-річчя на Лазурному березі.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що колишній депутат України від «Партії регіонів» Віталій Хомутиннік зумів попри карантин та закриті кордони відсвяткувати 44-й день народження. Для цього він обрав Францію, Лазурний берег.

Фото та відео зі святкування оприлюднив у соцмережі колишній заступник гендиректора «Укроборонпрому» часів президента Віктора Януковича Максим Глущенко. Так, зі світлин видно, що Хомутиннік розважався на Verde Beach з друзями, діджеями, танцюристками та колективом Blond: ish.

До слова, дружина українського мільйонера, Світлана, два дні тому представила фото біля приватного літака, додавши, що вона знаходиться у Ніцці.