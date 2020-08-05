Мільйонер з Макіївки влаштував пишне гуляння з нагоди дня народження 13:37
У ПЦУ заявили про адекватність відмови стати хрещеними батьками 13:02
Український водій Infiniti оригінально приховав номерний знак 09:44
В ООН закликали уряд України не припиняти видачу бебі-боксів 15:08
В Україні представили інтерактивну карту безпеки на дорогах 13:44
Вакцину від коронавірусу отримають 20% населення України 11:26
Ситуація з коронавірусом напружена – В Україні 26 нових смертей 10:48
Колишній депутат-регіонал Віталій Хомутиннік відсвяткував 44-річчя на Лазурному березі.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що колишній депутат України від «Партії регіонів» Віталій Хомутиннік зумів попри карантин та закриті кордони відсвяткувати 44-й день народження. Для цього він обрав Францію, Лазурний берег.
Фото та відео зі святкування оприлюднив у соцмережі колишній заступник гендиректора «Укроборонпрому» часів президента Віктора Януковича Максим Глущенко. Так, зі світлин видно, що Хомутиннік розважався на Verde Beach з друзями, діджеями, танцюристками та колективом Blond: ish.
До слова, дружина українського мільйонера, Світлана, два дні тому представила фото біля приватного літака, додавши, що вона знаходиться у Ніцці.
13:37: Мільйонер з Макіївки влаштував пишне гуляння з нагоди дня народження
13:02: У ПЦУ заявили про адекватність відмови стати хрещеними батьками
10:26: В Україні 1271 новий випадок захворювання на COVID-19
09:44: Український водій Infiniti оригінально приховав номерний знак
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.