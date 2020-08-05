У ПЦУ заявили про адекватність відмови стати хрещеними батьками

Аня Мартинюк 05 серпня 2020, 13:02

У ПЦУ заявили, що рішення відмовитися стати хресним батьком чи матір’ю не вважається поганим чи гріховним вчинком.

Новину передає «Преса України».

У Православній церкві України повідомили, що людям, яким запропонували охрестити дитину, дозволено відмовитися це робити. Й навіть більше, такий вчинок не вважається гріхом чи поганим вчинком. Тим не менше, у церкві наголосили, що гріхом буде відмовитися виконати свою місію у житті дитини після Хрещення.

«Якщо ви не готові стати хрещеними батьками, це не вважається поганим вчинком або гріхом. Слід розуміти, що між дитиною і хрещеними батьками виникають особливі відносини, засновані на духовну спорідненість. Тому гріхом буде відмовитися виконати свою місію в житті дитини після Хрещення. Усвідомивши, що зараз ви не відчуваєте в собі впевненості бути духовним опікуном, подумайте, як в майбутньому можна вдосконалитися, щоб виконати цю місію в своєму житті», - йдеться у повідомленні церкви.

Також наголошується, що цілком коректно відмовитися від хрещення дитини й пояснити причину такого рішення.

«Іноді можна почути, що відмовлятися бути хрещеними не можна, тому що це ніби як "відхрещування від Господа". Але ніякого відношення до установок Православної церкви це твердження не має», - пояснили в ПЦУ.

Відповідна відповідь християнам з’явилась у спільноті ПЦУ у соцмережі.