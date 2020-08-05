Плюс 33 – В Україні стане спекотніше

Аня Мартинюк 05 серпня 2020, 12:17

Суху погоду творитиме антициклон.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 серпня, синоптик Наталія Діденко повідомила, що 6 серпня в Україні не побільшає дощів. За її словами, буде сухо і спекотно.

«Щоправда, в другій половині дня вздовж північного кордону - Волинь, Рівненщина, Житомирщина, Київщина, Чернігівщина, Сумщина - набіжать хмари і подекуди можливий дощ з грозою. Але ще раз - лише у північних районах зазначених областей», - зазначила вона.

За словами Діденко, стовпчики термометрів покажуть +28+33 градуси, на Півдні та на Сході місцями до +35 градусів. У столиці температура повітря прогріється до +30+32 градусів, а на вихідних опуститься до +25+27 градусів.