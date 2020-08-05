Плюс 33 – В Україні стане спекотніше

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Суху погоду творитиме антициклон.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 5 серпня, синоптик Наталія Діденко повідомила, що 6 серпня в Україні не побільшає дощів. За її словами, буде сухо і спекотно.
«Щоправда, в другій половині дня вздовж північного кордону - Волинь, Рівненщина, Житомирщина, Київщина, Чернігівщина, Сумщина - набіжать хмари і подекуди можливий дощ з грозою. Але ще раз - лише у північних районах зазначених областей», - зазначила вона.
За словами Діденко, стовпчики термометрів покажуть +28+33 градуси, на Півдні та на Сході місцями до +35 градусів. У столиці температура повітря прогріється до +30+32 градусів, а на вихідних опуститься до +25+27 градусів.
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