У Лівані обмежили продаж борошна

Аня Мартинюк 05 серпня 2020, 11:37

Вибух у порту Бейрута спричинив не лише людські жертви. Ліван опинився перед загрозою голоду.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 серпня, стало відомо, що влада Лівану попередила про можливий дефіцит хліба в країні у найближчі дні. Як відомо, днем раніше у порту Бейрута стався потужний смертоносний вибух. Вибухнули запаси конфіскованої селітри. Число жертв доросло до 100 осіб. Однак, рятувальники попередили, що загиблих буде більше, адже повідомлення про поранених та померлих поступають потоком.

Наразі в Лівані обмежили продаж борошна, оскільки через зруйнований порт йшов імпорт зерна. Також постраждали склади, де зберігали пшеницю. Тому президент Лівану Мішель Аюн заявив про необхідність ввести нормований розподіл борошна. Також він запропонував обмежити продаж борошна хлібопекарням.