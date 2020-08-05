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15-річний хлопець витяг з води непритомного чоловіка, у якого стався напад важкої хвороби.
Новину передає «Преса України».
У прес-службі ДСНС повідомили, що на Одещині школяр врятував чоловіка. 15-річний Микита відвідав пляж в районі Бурлачої балки. Там ним був помічений непритомний чоловік, який знаходився у воді. Подія мала місце 1 серпня.
Хлопець героїчно витягнув чоловіка та покликав на допомогу. На місце події прибули медики. Вони заявили, що у чоловіка напад важкої хвороби. Якби школяр його не помітив, він міг загинути.
В результаті представники Таїровської об’єднаної територіальної громади подарували рятівнику сертифікат на одноразову грошову допомогу в 5 тисяч гривень. Співробітники ДСНС нагородили хлопця грамотою та подарунком. Також Микиту запросили після закінчення школи вступати до навчального закладу ДСНС.
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