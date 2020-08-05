В Україні 1271 новий випадок захворювання на COVID-19

Аня Мартинюк 05 серпня 2020, 10:26

Разом з тим 24 людини з COVID-19 померли.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 серпня, у прес-службі МОЗ повідомили, що в Україні зафіксовано ще 1271 випадок захворювання на COVID-19. Тепер загальна кількість хворих становить 75 490 осіб. З них 1788 пацієнтів померли. За останню добу померли 24 людини.

У Києві 150 нових випадків, а загальна кількість випадків захворювання 8812 осіб. Ситуація в областях наступна.

Вінницька область — 2880 випадків;

Волинська область — 4064 випадки;

Дніпропетровська область — 1474 випадки;

Донецька область — 926 випадків;

Житомирська область — 2009 випадків;

Закарпатська область — 5462 випадки;

Запорізька область — 871 випадок;

Івано-Франківська область — 5168 випадків;

Кіровоградська область — 711 випадків;

Київська область — 3942 випадки;

Львівська область — 10 223 випадки;

Луганська область — 135 випадків;

Миколаївська область — 658 випадків;

Одеська область — 3638 випадків;

Полтавська область — 472 випадки;

Рівненська область — 6442 випадків;

Сумська область — 570 випадків;

Тернопільська область — 3149 випадків;

Харківська область — 4239 випадків;

Херсонська область — 236 випадків;

Хмельницька область — 1232 випадки;

Чернівецька область — 6298 випадків;

Черкаська область — 959 випадків;

Чернігівська область — 920 випадків.

Тим часом в РНБО представили більше статистичних даних, уточнивши, кількість літальних випадків, а також кількість пацієнтів, які одужали. Дані представлені у вигляді інтерактивної карти.