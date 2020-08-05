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Разом з тим 24 людини з COVID-19 померли.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 5 серпня, у прес-службі МОЗ повідомили, що в Україні зафіксовано ще 1271 випадок захворювання на COVID-19. Тепер загальна кількість хворих становить 75 490 осіб. З них 1788 пацієнтів померли. За останню добу померли 24 людини.
У Києві 150 нових випадків, а загальна кількість випадків захворювання 8812 осіб. Ситуація в областях наступна.
Вінницька область — 2880 випадків;
Волинська область — 4064 випадки;
Дніпропетровська область — 1474 випадки;
Донецька область — 926 випадків;
Житомирська область — 2009 випадків;
Закарпатська область — 5462 випадки;
Запорізька область — 871 випадок;
Івано-Франківська область — 5168 випадків;
Кіровоградська область — 711 випадків;
Київська область — 3942 випадки;
Львівська область — 10 223 випадки;
Луганська область — 135 випадків;
Миколаївська область — 658 випадків;
Одеська область — 3638 випадків;
Полтавська область — 472 випадки;
Рівненська область — 6442 випадків;
Сумська область — 570 випадків;
Тернопільська область — 3149 випадків;
Харківська область — 4239 випадків;
Херсонська область — 236 випадків;
Хмельницька область — 1232 випадки;
Чернівецька область — 6298 випадків;
Черкаська область — 959 випадків;
Чернігівська область — 920 випадків.
Тим часом в РНБО представили більше статистичних даних, уточнивши, кількість літальних випадків, а також кількість пацієнтів, які одужали. Дані представлені у вигляді інтерактивної карти.
10:26: В Україні 1271 новий випадок захворювання на COVID-19
09:44: Український водій Infiniti оригінально приховав номерний знак
15:08: В ООН закликали уряд України не припиняти видачу бебі-боксів
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