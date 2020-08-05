Український водій Infiniti оригінально приховав номерний знак

Аня Мартинюк 05 серпня 2020, 09:44

В Україні помітили винахідливого водія Infiniti, який боїться штрафів за порушення правил дорожнього руху.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 липня, стало відомо про чергового винахідливого водія у Києві, який придумав, як приховати свій номерний знак від камер автоматичної фіксації порушень ПДР. Нагадаємо, раніше водії заклеювали на номері одну літеру або цифру, опускали свій номерний знак.

Тепер же нововиявлений керманич же пішов далі й зафарбував весь свій номер білою фарбою. Про це повідомили в інтернет-спільноті «Зупини лося».

«Там банка фарби пішла, чи більше? Як думаєте? Перепис сцикунів за кермом триває!» - йдеться у повідомленні.

Тим не менше, з фото можна роздивитися прихований номер Infiniti G25 – ВН 6266 СІ. Нагадаємо, в Україні буде встановлено 6000 камер автоматичної фіксації порушень ПДР.