Audi довелось вибачатися за фото дівчинки з бананом

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Наразі в компанії розслідують, у кого виникла ідея випустити некоректну рекламу.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 5 серпня, стало відомо, що німецький виробник автомобілів Audi вибачився за рекламу, в якій маленька дівчинка їсть банан перед високоефективною машиною. Вибачення поступили після того, як картинку розкритикували в соціальних мережах.
«Ми чуємо вас і давайте зрозуміємо це. Ми піклуємося про дітей. Ми щиро вибачаємось за цей некоректний образ і гарантуємо, що він не буде використаний у майбутньому», - йдеться у повідомленні автовиробника.
Нагадаємо, критики реклами назвали позу дівчинки провокаційною та небезпечною для життя. Деякі люди зазначили, що водій не зможе побачити дитину в цій позі. Інші вважають, що образ є сексуальним, оскільки банани та спортивні машини часто розглядаються як символи чоловічої похоті.
Слоган Audi до зображення звучить так: «Дозвольте вашому серцю битися швидше - у кожному аспекті». У компанії зазначили, що наразі проводиться розслідування того, як з’явилася така реклама.
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