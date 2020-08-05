Audi довелось вибачатися за фото дівчинки з бананом

Аня Мартинюк 05 серпня 2020, 09:13

Наразі в компанії розслідують, у кого виникла ідея випустити некоректну рекламу.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 серпня, стало відомо, що німецький виробник автомобілів Audi вибачився за рекламу, в якій маленька дівчинка їсть банан перед високоефективною машиною. Вибачення поступили після того, як картинку розкритикували в соціальних мережах.

«Ми чуємо вас і давайте зрозуміємо це. Ми піклуємося про дітей. Ми щиро вибачаємось за цей некоректний образ і гарантуємо, що він не буде використаний у майбутньому», - йдеться у повідомленні автовиробника.

Нагадаємо, критики реклами назвали позу дівчинки провокаційною та небезпечною для життя. Деякі люди зазначили, що водій не зможе побачити дитину в цій позі. Інші вважають, що образ є сексуальним, оскільки банани та спортивні машини часто розглядаються як символи чоловічої похоті.

Слоган Audi до зображення звучить так: «Дозвольте вашому серцю битися швидше - у кожному аспекті». У компанії зазначили, що наразі проводиться розслідування того, як з’явилася така реклама.